МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы, кроме британского FTSE 100, завершили торги среды снижением на 1%, сдержали торги слабые данные статистики по региону и удешевление нефти, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии среды британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 5853,76 пункта, французский CAC 40 — снизился на 1,11%, до 4433,38 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 10606,2 пункта.

Слабая статистика по еврозоне сдержала настроения трейдеров и оказала давление на фондовые рынки. Так, деловая активность в еврозоне в апреле, по окончательной оценке, упала до исторического минимума в 13,6 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. При этом показатель оказался несколько лучше ожиданий в 13,5 пункта.

Объем розничных продаж в еврозоне в марте упал на 11,2% по сравнению с февралем, аналитики прогнозировали более слабое снижение — на 10,5%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте уменьшился на 9,2%, хотя аналитики ждали снижения только на 8%.

Нефтяные котировки опускались перед закрытием в среднем на 3,5-4%, что отразилось на стоимость акций энергетических компаний региона. Бумаги британской BP подешевели на 1,6%, французской Total — на 2,2%.

Поддержало британский индекс удешевление фунта стерлингов к доллару. Фунт дешевеет к доллару почти на 0,6%, а более слабая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что позитивно отражается на индексе.