МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг из-за сохраняющихся опасений по поводу перспектив мировой экономики после публикации ряда статистик, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15%, или на 2,5 доллара, до 1691 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,45%, до 15,082 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива оказывают статистические данные, которые отражают ущерб, нанесенный экономике коронавирусом. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в апреле сократилось на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона по сравнению с показателем предыдущего месяца.

"Все еще сохраняется неопределенность на рынках, инвесторы пытаются оценить, что произойдет после того, как страны ослабят ограничения",- сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время рост стоимости золота сдерживает укрепление курса доллара. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 100,22 пункта.