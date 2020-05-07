МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам в четверг после публикации макроэкономических статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.24 мск курс доллара к иене рос до 106,3 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0795 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 100,09 пункта.

Ухудшение ситуации в мировой экономике усиливает привлекательность доллара, поскольку он является основной валютой в мировой торговле и преобладающим средством международных расчетов. Инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов и покупать более надежный доллар после публикации статистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в апреле сократилось на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона по сравнению с показателем предыдущего месяца

Поддержку доллару в качестве более надежного актива также оказывает неопределенность вокруг участия Германии в реализации монетарных мер в Европе. Конституционный суд страны накануне постановил, что программа количественного смягчения центробанка еврозоны (ЕЦБ) частично нарушает основной закон страны, и ЕЦБ придется доказать "пропорциональность" программы, в противном случае центробанк Германии не сможет в ней участвовать.