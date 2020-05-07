События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 мая
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (март)
|4,361 млрд австрал. долл
|10,602 млрд австрал. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)
|43
|44,4 (факт)
|6:01
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|-6,6%
|3,5% (факт)
|6:01
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (апрель)
|-1%
|-14,2% (факт)
|6:01
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апрель)
|19,93 млрд юаней
|19,935 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|9:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май)
|2
|0 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май)
|0
|0 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май)
|9
|9 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май)
|645 млрд ф.ст.
|645 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май)
|0,1%
|0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,3%
|-9,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020)
|0,4%
|-2,3% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|3%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель)
|0%
|-0,7%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,715%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|3,839 млн
|3 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020)
|1,2%
|-5,5%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2020)
|0,9%
|4%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель)
|26
|25
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|37,1
|12,2
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|11:30 мск (09:30 лнд, 04:30 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2020
|15:00 мск (08:00 NY)
|RUB
|EPAM Systems — телеконференция менеджмента
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|2,5%
|3,1%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,8%
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.05)
|569,8 млрд долл (на 24.04)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель 2020
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Россети — закрытие реестра для участия в ГОСА (01.06.2020, заочное)
|0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) — див-д 2018
|0,02443 (1кв2019) + 0,0885155625 (фин) (ао), 0,07997 (1кв2019) + 0,189304 (фин) (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200507/831400811.html