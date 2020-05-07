МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (март) 4,361 млрд австрал. долл 10,602 млрд австрал. долл (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель) 43 44,4 (факт)
6:01 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (апрель) -6,6% 3,5% (факт)
6:01 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (апрель) -1% -14,2% (факт)
6:01 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апрель) 19,93 млрд юаней 19,935 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
9:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май) 2 0 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май) 0 0 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май) 9 9 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май) 645 млрд ф.ст. 645 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май) 0,1% 0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,3% -9,2% (факт)
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020) 0,4% -2,3% (факт)
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 3%  
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель) 0% -0,7%
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,715%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 3,839 млн 3 млн
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020) 1,2% -5,5%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2020) 0,9% 4%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель) 26 25
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 37,1 12,2
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
11:30 мск (09:30 лнд, 04:30 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2020    
15:00 мск (08:00 NY) RUB EPAM Systems — телеконференция менеджмента    
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 2,5% 3,1%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,6% 0,8%
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.05) 569,8 млрд долл (на 24.04)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель 2020    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Россети — закрытие реестра для участия в ГОСА (01.06.2020, заочное) 0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) — див-д 2018 0,02443 (1кв2019) + 0,0885155625 (фин) (ао), 0,07997 (1кв2019) + 0,189304 (фин) (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019