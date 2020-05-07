МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг после публикации макроэкономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.09 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,11% — до 2,368 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,78% — до 5198 доллара, алюминия снизилась — на 0,34%, до 1479,5 долларов, цинка — выросла на 2,97%, до 1975 долларов за тонну.

Настроения инвесторов поддерживает статистика из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Данные показывают восстановление деловой активности в стране после снятия ограничительных мер. Так, экспорт Китая за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. При этом импорт упал на 14,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших падения на 11,2%.

Также, согласно подсчетам агентства Рейтер, импорт меди в Китай вырос в апреле на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а также на 13,8% по сравнению с показателем апреля 2019 года.