МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,49% — до 4,52 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,56%, до 141,3 доллара, "Лукойла"- росла на 0,05%, до 65,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,42% — до 5 долларов, "Газпром нефти" — на 1,02%, до 22,27 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,37% — до 26,94 доллара, "Северстали" — на 1,38%, до 11,75 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 16,73 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,95% — до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 10,55 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,4% — до 13,73 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,71% — до 3,89 доллара. Стоимость бумаг "Магнита" увеличивалась на 1,13% — до 11,16 доллара, "Ленты" — на 0,36%, до 2,11 доллара.