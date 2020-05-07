МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг растут после прошедшего заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 5882,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 4461,28 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,78%, до 10689,17 пункта.

В четверг в центре внимания европейских инвесторов прошедшее заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% и подтвердил объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов. Регулятор также сообщил, что ожидает роста ВВП Великобритании на 15% в 2021 году после падения в 2020 году на 14% на фоне коронавируса.

Участники торгов обратили внимание и на неожиданный рост экспорта в Китае, что дало некоторую надежду на постепенное восстановление экономической активности после спада, вызванного коронавирусом. Экспорт КНР за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%.