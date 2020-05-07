МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры к доллару в четверг обновил исторический минимум по отношению к доллару на фоне обострения опасений за перспективы экономики страны в свете коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.29 мск курс доллара рос к турецкой лире до 7,2271 лиры за доллар с 7,1961 лиры на предыдущем закрытии. При этом ране в ходе торгов показатель подпрыгивал до 7,252 лиры за доллар. Таким образом, курс лиры к доллару обновил исторический минимум, достигнутый в августе 2018 года в 7,236 лиры к доллару.

Турецкая валюта находится под давлением на фоне растущего уровня инфляции, безработицы и замедления экономического роста в Турции. Аналитики, мнение которых приводит телеканал CNBC, ожидают, что лира продолжит ослабевать по отношению к доллару, и многие прогнозируют рецессию в Турции в 2020 году.

Как пишет телеканал, центробанк Турции потратил миллионы долларов из своих валютных резервов на покупку лиры и поддержку ее курса по отношению к доллару. Кроме того, во вторник регулятор объявил о новых ограничениях для иностранцев, совершающих транзакции в лирах, в целях предотвращения спекуляций и продажи ценных бумаг без покрытия.

Опасения за экономику Турции усилилась на фоне обеспокоенности в связи с ситуацией с коронавирусом в стране — по данным на 6 мая, число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2 253, общее число выявленных заболевших превысило 131 тысячу.