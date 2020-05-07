МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись преимущественно снижением на фоне обострения напряжения между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 2871,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1788,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 23980,63 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,4%, до 1921,79 пункта. Японский Nikkei 225 при этом вырос на 0,3%, до 19674,77 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,38%, до 5364,2 пункта.

Инвесторы предпочитают проявлять осторожность из-за обострения напряжения в отношениях США и КНР. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет внимательно следить за выполнением Китаем условий торговой сделки, заключенной в январе между странами. Китай, в свою очередь, обвиняет США в попытке сорвать сделку.

В то же время поддержку индексу японской биржи, которая возобновила торги после трехдневного национального праздника, оказали новости об открытии экономик некоторыми странами Европы и штатами США.

"Инвесторы с позитивом отыгрывают новости о том, что крупнейшие страны начали ослабление ограничительных мер", — сказал агентству Рейтер брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).