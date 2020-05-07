МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс евро слабо колеблется по отношению к доллару в четверг днем, пытаясь восстановиться после трех дней снижения, за которые европейская валюта потеряла к американской 1,7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,079 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1,08 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 106,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 100,2 пункта.

Курс евро пытается восстановиться к доллару после трех дней снижения. Давление на курс европейской валюты оказало решение конституционного суда Германии, который во вторник постановил, что программа количественного смягчения Евросоюза частично нарушает основной закон страны. По решению суда, ЕЦБ должен в течение трех месяцев доказать "пропорциональность" программы, в противном случае центробанк ФРГ не сможет в ней участвовать.

На этом фоне, как пишет агентство Рейтер, аналитики Deutsche Bank пересмотрели свой среднегодовой прогноз по курсу евро до 1,08 доллара за евро с 1,13 доллара ранее.

Курс фунта стерлингов незначительно колеблется к доллару у уровня предыдущего закрытия в 1,2341 доллара после того, как Банк Англии решил не менять свой курс монетарной политики — регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов в 645 миллиардов фунтов.