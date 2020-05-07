МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уверенно растут после того, как Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,53%, до 31,65 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,84%, до 26,11 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена WTI краткосрочно подскакивала более чем на 9%.

Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии.

Дополнительную поддержку рынку оказывает статистика из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. По расчетам агентства Рейтер, импорт нефти КНР в апреле вырос до 10,42 миллиона баррелей в день с 9,68 миллиона баррелей в день в марте. Таким образом, в месячном выражении рост составил 7,6%.

Аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство, считает, что "верхняя граница диапазона цены нефти WTI находится в районе 30 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent нацелена на ценовой уровень в 35 долларов за баррель".