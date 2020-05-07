МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на оптимизме вокруг ожиданий постепенного восстановления мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,32%, до 23824,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 9078,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 2875,38 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по экспорту из КНР, который вырос в апреле на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. Китайская экономика является одной из крупнейших, поэтому ее восстановление поддерживает оптимизм трейдеров относительно перспектив стабилизации экономической ситуации в мире.

Кроме того, участники торгов ожидают публикацию статистики по числу заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю показатель снизился на 839 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 3 миллионов.