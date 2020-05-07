МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить нормативную и регуляторную базу для выпуска бессрочных корпоративных облигаций, чтобы их размещение стало возможным уже в текущем году.

"Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют Российские железные дороги. Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений", — сказал Путин на совещании по транспорту.

В ходе совещания глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестиционную программу 2020 года в размере минимум в 620 миллиардов рублей за счет бессрочных облигаций, и уже готовится разместить такие бумаги в текущем году на сумму не менее 370 миллиардов рублей.

"Я поддерживаю это предложение. Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса. Чтобы такие облигации были выпущены уже в этом году, нужно для этого все сделать", — заявил Путин.

По его словам, сейчас важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по развитию инфраструктуры и обновлению парта перевозчиков, поскольку это будет иметь мультипликативный эффект и для других отраслей экономики.