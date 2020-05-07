МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс рубля и российские акции ощутимо растут на позитивном внешнем фоне.

Уверенный рост рынка нефти в район локальных максимумов поддерживает стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи к 16.37 мск повышается на 0,37%, до 2641,97 пункта, индекс РТС — на 1,21%, до 1124,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом падает на 53 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на 60 копеек, до уровня 79,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

НЕФТЬ ТОЛКАЕТ ВВЕРХ

На российских финансовых площадках в четверг преобладает повышение котировок. Основной импульс росту курса рубля и стоимости акций задает очередной подскок рынка нефти – более чем на 6% — в район максимумов с середины апреля. Нефть дорожает до 31,65 доллара за баррель сорта Brent.

Мировые цены на нефть в четверг днем уверенно растут после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии.

Дополнительную поддержку рынку оказывает макростатистика Китая, крупнейшего мирового потребителя нефти. Импорт нефти в страну в апреле вырос до 10,42 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона в марте. Таким образом, в месячном выражении рост составил 7,6%.

Участники торгов обратили внимание и на неожиданный рост экспорта из страны, который за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. Это дало сигнал о постепенном восстановлении экономической активности в Китае после спада, вызванного коронавирусом.

"Гораздо более сильная в сравнении с ожиданиями статистика по китайскому экспорту за апрель вызвала рост азиатских рынков сегодня утром и возобновила надежды на сценарий V-образного восстановления мировой экономики", — отмечают аналитики Альфа-банка.

Основные западные фондовые индексы и фьючерсы в четверг растут на 1-1,4%. Позитивный фон поддержал центробанк Великобритании, сохранивший учетную ставку на уровне 0,1% и подтвердивший объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов в месяц.

В итоге доллар и евро днем падают к рублю на 0,8% каждый. Рублевая цена нефти колеблется при этом ниже уровня 2,35 тысячи за баррель сорта Brent.

В лидерах роста цены – ГДР X5 (+2,3%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Норникеля" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%), НЛМК (+1,7%).

Акции Сбербанка (+0,9%) растут в стоимости на фоне новостей о том, что акционерное соглашение, подписанное правительством и Банком России, устанавливает целевой уровень дивидендов не менее в 50% от распределяемой чистой прибыли по МСФО с учетом ограничений дивидендной политики банка.

Дешевеют акции "Юнипро" (-2,5%) на фоне данных о том, что чистая прибыль энергетической компании по МСФО, приходящаяся на акционеров, в прошлом квартале снизилась на 23% в годовом выражении и составила 4,766 миллиарда рублей.

"Реакция инвесторов обусловлена желанием закрыть длинные позиции после того, как акции от минимума выросли почти на 30% за месяц", — отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Также дешевеют бумаги "Новатэка" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,8%), Polymetal (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодня активность на российском рынке акций, вероятно, сохранится невысокой, объемы торгов будут небольшими, так как майские праздники в России продолжаются", — полагают в Альфа-банке.

К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 26 миллиардов рублей, уточняет Андрей Кочетков из ИК "Открытие Брокер".

Доходности ОФЗ почти стабильны, и это успокаивает инвесторов, впрочем, вечером могут проявиться более значимые изменения, если статистика инфляции за апрель окажется неожиданной, добавил он.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем, отмечают при этом аналитики Альфа-банка.

Нефть держится выше 30 долларов за баррель, цены на госдолг стабильны, создавая предпосылки для торгов доллара в районе 73-74 рублей сегодня, отмечает Олег Кочетков из МТС-банка.

С технической точки зрения ситуация остается неизменной, доллар консолидируется в середине диапазона 72,6–76 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". До выхода за его пределы разнонаправленный характер курсовой динамики сохранится, считает он.