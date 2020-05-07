МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на 1,5% после данных о росте экспорта из Китая в апреле и продолжающемся снижении числа заявок на пособие по безработице в США, что поддержало ожидания быстрого восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.57 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивался на 1,49%, до 24018,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 8979,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,56%, до 2892,84 пункта.

Экспорт из Китая за апрель, согласно официальным данным, вырос на 3,5%, хотя аналитики ожидали падения на 15,7%.

Трейдеры также отреагировали на статистику рынку труда уже непосредственно в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 мая снизилось до 3,169 миллиона, при этом показатель опускается пять недель подряд после рекордного роста до 6,87 миллиона в начале апреля.

"Инвесторы ставят на наиболее благоприятный сценарий восстановления экономики на фоне дальнейшего ослабления карантинных мер. Но прогнозы того, как поведут себя цены на активы во время пандемии, больше похожи на угадывание, чем какую-либо форму настоящего анализа", — считает старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед (Hussein Sayed), чьи слова цитирует агентство Рейтер.

Влияют на торги и корпоративные новости. Бумаги PayPal Holdings дорожают на 12,8%, так как аналитики ожидают восстановления объема платежей через систему PayPal. А акции Zoom Video Communications растут в цене на 7,7% после того, как компания сообщила о приобретении платформы Keybase.