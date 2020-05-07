МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам прошлого года в размере 2,63 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Как отмечает "Алроса", набсовет таким образом рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за 2019 год 100% свободного денежного потока.

"С учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 28,28 миллиарда рублей (3,84 рубля на акцию), набсовет рекомендует выплатить акционерам за второе полугодие 19,37 миллиарда рублей, или 2,63 рубля на акцию", — сообщает компания. Таким образом, дивиденды за весь 2019 год составят 6,47 рубля на акцию.

Дата созыва годового общего собрания акционеров, в повестку которого войдет вопрос об утверждении дивидендов, как ожидается, будет определена набсоветом в течение мая. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 13 июля.