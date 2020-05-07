15:00 мск

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Банк России — Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" с участием Председателя банка Эльвиры Набиуллиной /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/