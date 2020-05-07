МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Весенние банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март) 0,8% -4%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март) -0,3% -6,7%
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (апрель) 33,8  
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (март) 21,6 млрд евро 18,9 млрд евро
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (апрель) 195,2 тыс 110 тыс
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель) 3,1% 3,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель) -0,701 млн -22 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (апрель) 62,7%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель) -0,713 млн -21,05 млн
15:30 USD США — Уровень безработицы (апрель) 4,4% 16%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (март) -7,3% -20%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (апрель) -1,011 млн -4 млн
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (апрель) 7,8% 18%
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -1,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 587,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 249,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -140 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 18,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 87,2 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB Банк России — Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" с участием Председателя банка Эльвиры Набиуллиной /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB ВТБ — телеконференция менеджмента    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.04.2020 /заочное/) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
  RUB Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (02.06.2020, заочное) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019