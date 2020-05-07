МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на фоне сохранения опасений вокруг перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,76%, или на 12,9 доллара, до 1701,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,75%, до 15,277 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Китая, чья экономика является одной из крупнейших. Экспорт из Китая за апрель, согласно официальным данным, вырос на 3,5%, хотя аналитики ожидали падения на 15,7%. Однако импорт упал на 14,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших падения на 11,2%.

Кроме того, спрос на надежные активы поддерживает слабая статистика из США. Число заявок на пособие по безработице в Штатах оказалось хуже прогноза и составило 3,2 миллиона заявок вместо ожидавшихся 3 миллионов.