МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,5 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В апреле 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 15,9% и составил 85,5 триллиона рублей… Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,3 раза), срочный рынок (рост на 64,7%) и денежный рынок (рост на 29,6%)", — говорится в сообщении.

В том числе объем торгов на фондовом рынке в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31,1% и достиг 4,147 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос до 2,103 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос также в 2,3 раза, составив 95,6 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился при этом на 9,5% и составил 2,044 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 92,9 миллиарда рублей против 102,7 миллиарда годом ранее. В апреле на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 52 облигационных займа на общую сумму 1,353 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 182,8 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 29,1 триллиона рублей, что на 5,5% ниже, чем в апреле 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 8,8 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 20,4 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,324 триллиона рублей, или 17,6 миллиарда долларов.

В марте общий объем торгов на всех рынках Московской биржи вырос до исторически рекордных 98,8 триллиона рублей и, таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил 110 триллионов рублей.