МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается в четверг вечером, негативная статистика по рынку труда США поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0781 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 100,3 пункта.

Индекс доллара поднимается четвертую торговую сессию подряд на фоне неопределенности вокруг ситуации с пандемией коронавируса и слабой статистики по рынку труда. По данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 мая снизилось на 677 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,846 миллиона и составило 3,169 миллиона, показатель ожидался на уровне в 3 миллиона.

При этом в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 миллиона и вернулось к уровню 2011 года. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг. В пятницу будет опубликована статистика по безработице в США за апрель. Аналитики ждут роста безработицы до 16% с 4,4% в марте и снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 22 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.

"Если ничего не изменится, и как и в начале всей ситуации, когда в условиях неопределенности люди предпочитают определенность или меньше неопределенности, доллар оказывается в выигрыше", — приводит агентство Рейтер слова управляющего директора Moneycorp Томаса Андерсона (Thomas Anderson).