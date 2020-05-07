МИНСК, 7 мая — ПРАЙМ. Белоруссия завершила размещение своих гособлигаций объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ, ценные бумаги реализованы в полном объеме, сообщила в четверг пресс-служба минфина республики.

"Министерство финансов информирует: 7 мая 2020 года на ПАО "Московская биржа" (Российская Федерация) завершено публичное размещение государственных облигаций Республики Беларусь серии 07 на сумму 10 миллиардов российских рублей. Ценные бумаги реализованы в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте минфина.

Ранее ведомство сообщало, что 29 апреля состоялось формирование книги заявок на приобретение выпуска гособлигаций Белоруссии серии 07 объёмом 10 миллиардов российских рублей на срок пять лет. Отмечалось, что техническое размещение бондов намечено на 7 мая.

Эмиссия осуществлялась в рамках зарегистрированного в июле проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей.

Размещение госбумаг серий 03-04 сроком на три года состоялось 7 августа, ставка купона была установлена на уровне 8,65% годовых.

Банки-организаторы эмиссии — Газпромбанк, Совкомбанк и "Открытие", соорганизатор — Евразийский банк развития.