МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг повысился на 0,1-1,4% по индексам. Уверенный рост цены нефти и курса рубля к основным резервным валютам поддержал спрос на российские акции, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,07%, до 2634 пунктов, индекс РТС — на 1,35%, до 1126,48 пункта.

Рынок нефти вечером растет на 4,2%, до 30,98 доллара за баррель сорта Brent. Доллар падает на 90 копеек, до 73,68 рубля.