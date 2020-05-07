МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом в пределах 1,5%, рынки оценивают перспективы для экономики новостей об ослаблении мер карантина и итоги заседания британского центробанка (Банка Англии), свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 1,41%, до 5936,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,54%, до 4501,44 пункта, немецкий DAX — на 1,42%, до 10757,1 пункта.

Рынки оценивают перспективы ослабления карантинных мер. Так, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что магазины в стране могут открываться без ограничений, но с соблюдением мер гигиены. Кроме того, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подтвердил, что правительство Британии объявит о мерах ослабления карантинных мер в связи с коронавирусом в воскресенье, а первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в понедельник.

Ранее в четверг также состоялось очередное заседание Банка Англии. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% и подтвердил объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Центробанк также сообщил, что ожидает роста экономики страны на 15% в будущем году после падения по итогам текущего года на 14% из-за коронавируса.

Поддержала торги и макростатистика из Китая, второй по величине экономики мира. По официальным данным, экспорт из страны за апрель вырос на 3,5%, хотя аналитики ожидали его падения на 15,7%.