МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2020 года снизился на 71,4% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 2,147 тонны, по серебру – вырос почти в 2,4 раза, до 10,917 тонны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

В денежном выражении за первые четыре месяца 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 8 миллиардов рублей против 14,5 миллиарда рублей в январе-апреле 2019 года. Только в этом апреле было заключено сделок на 1,2 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом составил 0,30 тонны, серебром — 0,33 тонны (на 15 миллионов рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2019 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиарда рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.