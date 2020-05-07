МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ уверенно вырос на фоне подскочивших нефтяных котировок и курса рубля.

Позитивная динамика западных фондовых индексов поддержала рост стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,07%, до 2634 пунктов, индекс РТС — на 1,35%, до 1126,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.12 мск падал на 75 копеек, до 73,83 рубля, курс евро — на 65 копеек, до уровня 79,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ ПОМОГ

На российских финансовых площадках в четверг преобладала позитивная динамика котировок: росла стоимость акций и курс рубля против основных резервных валют. Позитивный импульс поддерживался возвратом аппетита к риску среди глобальных инвесторов.

Так, основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом в пределах 1,5% на фоне новостей об ослаблении мер карантина и итогах заседания Банка Англии.

В частности, порадовали показатели о росте экспорта из Китая в апреле на 3,5%, хотя аналитики ожидали его падения на 15,7%. При этом британский финансовый регулятор сообщил, что ожидает роста экономики страны на 15% в будущем году после падения по итогам текущего года на 14% из-за коронавируса.

Нефть растет вечером на 2,2%, до 30,35 доллара за баррель сорта Brent, а в течение дня подскакивала до 31,81 доллара.

Мировые цены на нефть в четверг уверенно растут после того, как Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР X5 (+3,4%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Норникеля" (+1,4%), "Роснефти" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%).

Снизились акции "Юнипро" (-4,1%) на фоне данных о том, что чистая прибыль энергетической компании, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2020 года снизилась на 23% в годовом выражении и составила 4,766 миллиарда рублей по МСФО.

Также подешевели бумаги "Новатэка" (-3%), "Аэрофлота" (-1,6%), Polymetal (-2,5%), ММК (-1,6%).

Доллар и евро вечером падают к рублю на 0,8-1%. Рублевая цена нефти колеблется при этом ниже уровня 2,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"К концу сессии индикаторы опустились ближе к их нижним границам, но по-прежнему не подают четких сигналов относительно дальнейшего направления движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов", — оценила она.

Завтра, с учетом предстоящих длинных праздничных выходных, динамика торгов на отечественном рынке может быть сдержанной, а покупки – выборочными, полагает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Вирусный новостной фон, общерыночные настроения и вектор движения нефтяных цен останутся ключевыми факторами, определяющими ход торгов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра может формироваться в диапазоне 2600-2660 пунктов", — оценил он.

Курс доллара не смог закрепиться накануне выше 75 рублей, а курс евро – выше 81 рубля, что было позитивным техническим сигналом для российской валюты, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"По-прежнему видим вероятность снижения в краткосрочной перспективе доллара до 72,60 рубля. Пока котировки держаться ниже уровня 74,6 рубля, сохраняется потенциал тестирования курсом уровня поддержки 70 рублей за доллар", — оценил он.

Доллар и евро под вечер отвоевали часть позиций у рубля, но в целом остались в минусе, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Ожидаем, что до закрытия рынка картина существенно не изменится. В пятницу мы ожидаем открытия торгов падением доллара ниже 73,5 рубля, евро — ниже 79,5 рубля", — добавил он.

В пользу умеренного ослабления курса рубля в ближайшие дни может выступать процесс сокращения объемов продажи валюты Банком России, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Если нефтяным ценам удастся сохранять повышенные уровни, то ЦБ РФ может сократить продажи валюты на рынке на ту часть, которая реализуется за счет сделки с акциями Сбербанка и осуществляется при котировках ниже 25 долларов за баррель сорта Urals", — пояснил он свои оценки.