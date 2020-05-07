МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Снижение спроса на лекарства и наличие складских запасов затормозит дальнейший рост цен на них, такое мнение выразила РИА Новости исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

Согласно данным Росстата, в апреле в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали медикаменты и медицинские товары. В частности, метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, а также препарат для лечения вен троксерутин подорожали в апреле в среднем на 8% по сравнению с мартом.

"Во второй половине апреля среднедневной товарооборот российских аптек вернулся к показателям, характерным для этого периода года, имеется сезонная тенденция к его дальнейшему снижению. Таким образом, падение спроса и складские остатки производителей, дистрибьюторов и аптек уже не дадут возможности для дальнейшего роста цен на фармацевтическом рынке", — прокомментировала Титова.

Лекарственные препараты, которые подорожали сильнее всего, она разделяет на две группы: условно, "профилактические и терапевтические" (метамитоз, ацетилсалициловая кислота, поливитамины) и препараты для больных с хроническими заболеваниями (троксерутин, офтан-катахром, валокордин, настойка пустырника).

При этом, по мнению исполнительного директора СПФО, рост цен на лекарства в марте и апреле был обусловлен ажиотажным спросом в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и "субъективными опасениями дефицита".