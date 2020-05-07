КИЕВ, 7 мая /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, в ходе беседы стороны договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на Украине, сообщила в четверг пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности. "Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и другие", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Глава МИДа заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в такой продукции. "Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе… Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", — цитирует Кулебу пресс-служба.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Общие объемы внешней торговли в 2019 году между странами выросли почти на 20 миллионов долларов и составили 90 миллионов долларов.