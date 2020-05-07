МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Ценовая ситуация на рынке сахара в РФ в апреле оставалась стабильной, как и в предшествовавшем месяце, повышения цен производителей не фиксировалось, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара) Андрей Бодин, слова которого привели в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Ранее Росстат, анализируя апрельскую инфляцию, сообщил, что, в частности, сахар-песок подорожал в стране в среднем на 7,1% по отношению к марту.

"Как и в прошлом месяце, мы оцениваем ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксируем повышения цен. По оперативным данным, текущие цены на сахар на внутреннем рынке составляют 24,5 рубля за килограмм (с НДС) и по сравнению с началом месяца практически не изменились", — сообщил Бодин.

При этом рост розничных цен на сахар в удаленных регионах страны связан с ростом затрат на транспортировку, а также с эффектом низкой базы, пояснил он, напомнив, что в период переработки сахарной свеклы в октябре и ноябре прошлого года цены на сахар снижались до минимальных семилетних значений, а в целом в 2019 году цены на сахар на внутреннем рынке снизились на 43%.

Бодин также подчеркнул, что текущие цены на сахар на 24% ниже уровня оптовых цен в аналогичный период прошлого года и с середины прошлого года остаются самыми низкими в мире, способствуя увеличению вывоза этого сырья в несколько раз: так, с августа экспорт сахара составил более 900 тысяч тонн, по оценке ФГБУ "Центр агроаналитики".

Из-за низких цен на внутреннем рынке и снижения уровня рентабельности производства сахарной свеклы в текущем году ожидается снижение площади её посевов на 20%, также оценил Бодин. "Но из-за снижения цен сахара на мировом рынке на фоне снижения цен на нефть, по мнению участников рынка, можно ожидать снижения темпов экспорта сахара и высокие товарные запасы, превышающие спрос, до начала нового сезона переработки сахарной свеклы в августе текущего года", — заключил глава отраслевого союза.