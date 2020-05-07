МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Состояние одного из богатейших людей мира, главы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно, с начала года уменьшилось на 30 миллиардов долларов, подсчитало агентство Блумберг.

"Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), из-за падения цен на акции LVMH на 19% в этом году его капитал (Арно — ред.) сократился более чем на 30 миллиардов долларов", — сообщат агентство, уточняя, что это самое большое сокращение капитала в индексе BBI.

При этом агентство отмечает, что по состоянию на 6 мая ровно на такую же сумму разбогател владелец Amazon.com Inc. Джефф Безос.

Безос в свою очередь уже на протяжении трех лет возглавляет список богатейших людей Forbes. Это также единственный человек в рейтинге, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.

Арно занимает третью строчку в списке Forbes — с состоянием в 76 миллиардов долларов на 7 апреля. На втором месте — глава Microsoft Билл Гейтс.

Французская LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже. Чистая прибыль, приходящаяся на эту группу, в прошлом году увеличилась на 13%, до 7 миллиардов евро.