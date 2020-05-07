ВАШИНГТОН, 7 мая /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии росли в среднем на 1% после данных о росте экспорта из Китая в апреле и продолжающемся снижении числа заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивался на 0,89%, до 23875,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 8979,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2881,19 пункта.

Экспорт из Китая за апрель, согласно официальным данным, вырос на 3,5%, хотя аналитики ожидали падения на 15,7%.

Трейдеры также отреагировали на статистику рынка труда уже непосредственно в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 мая снизилось до 3,169 миллиона, при этом показатель опускается пять недель подряд после рекордного роста до 6,87 миллиона в начале апреля.