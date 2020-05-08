МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Доллар в пятницу утром торгуется разнонаправленно к иене и евро в ожидании апрельской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск курс доллара к иене рос до 106,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,27 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0844 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0832 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 99,74 пункта.

Давление на курс доллара оказывают ожидания статистики по безработице в США. "Все понимают, что она, скоре всего, будет ужасной, и люди сосредоточены на том, какими будут потом темпы восстановления", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).

Аналитики предполагают, что уровень безработицы в США в апреле подскочил до исторического рекорда в 16% с показателя марта в 4,4%. Эксперты также ожидают падения числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на рекордные 22 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.