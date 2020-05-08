События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 мая
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Весенние банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март)
|0,8%
|-4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март)
|-0,3%
|-6% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (апрель)
|33,8
|21,5 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (март)
|21,4 млрд евро
|12,8 млрд евро (факт)
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (апрель)
|195,2 тыс
|110 тыс
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель)
|3,1%
|3,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
|-0,701 млн
|-22 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (апрель)
|62,7%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель)
|-0,713 млн
|-21,05 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (апрель)
|4,4%
|16%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (март)
|-7,3%
|-20%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (апрель)
|-1,011 млн
|-4 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (апрель)
|7,8%
|18%
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-1,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|587,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|249,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-140 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|18,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|87,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|Банк России — Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" с участием Председателя банка Эльвиры Набиуллиной /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|ВТБ — телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.04.2020 /заочное/)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (02.06.2020, заочное)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200508/831408412.html