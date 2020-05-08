МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в пятницу на 1,5% на фоне новостей о снижении объемов экспорта из Чили, крупнейшего добытчика меди, из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.49 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,39% — до 2,412 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,46% — до 5274 доллара, алюминия — на 0,37%, до 1485 долларов, цинка — выросла на 1,44%, до 2003,5 доллара за тонну.

Поддержку стоимости меди оказывают новости о том, что основной экспортер меди — Чили — заявил о сокращении объемов экспорта на фоне пандемии коронавируса. Так, согласно данным агентства Рейтер, общий объем экспорта из Чили снизился в первом квартале на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт сократился на 22,7%.

В то же время объем поставок на мировой рынок меди в апреле снизился на 7,8% в годовом исчислении из-за обвала цен на металл во всем мире. При этом крупнейшие медные рудники Чили заявили об увеличении объемов добычи в марте на фоне признаков стабилизации деловой активности в мире.