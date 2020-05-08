МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно повышается второй день подряд к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск пятницы снижался на 18 копеек — до 73,92 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 80,11 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,9% — до 30,31 доллара за баррель.