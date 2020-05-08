МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в пятницу растут на общем рыночном оптимизме и возвращении рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.43 мск французский CAC 40 рос на 0,53%, до 4525,14 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,07%, до 10874,04 пункта.

Британская фондовая биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 1,4%, до 5935,98 пункта.

В пятницу инвесторы настроены к риску в надежде, что худшее в плане экономического спада уже позади. Темпы распространения коронавируса в регионе снижаются, все больше стран начинают постепенно выходить из карантина и открывать экономики.

"Впереди довольно много неопределенности, но мы уже переживали довольно бурные экономические времена, и это тоже пройдет", — отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Ассошиейтед Пресс.

Оптимизма рынкам добавляют признаки улучшения отношений между США и Китаем. Ранее в пятницу китайские СМИ сообщили, что главы делегаций на торговых переговорах США и Китая в ходе телефонного разговора договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки. Это дало некоторое облегчение инвесторам, обеспокоенным ростом напряженности в отношениях между странами после того, как США подвергли критике действия Китая в отношении вспышки нового коронавируса.