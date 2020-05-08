МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банк России с 12 мая и до погашения 31-го выпуска купонных облигаций (КОБР) не будет проводить аукционы по размещению 32-го выпуска облигаций, а также с 12 мая не будет проводить аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций, говорится в сообщении регулятора.

"В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12 мая аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России…. Решение о дальнейшем графике и объеме размещения 33-го выпуска КОБР будет принято позднее с учетом развития ситуации с ликвидностью банковского сектора", — сказано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании регулятором ликвидности с помощью своих основных операций — недельных депозитных аукционов.

Кроме того, с 12 мая и до погашения 31-го выпуска КОБР не будут проводиться аукционы по размещению 32-го выпуска КОБР.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года). Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.