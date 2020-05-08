МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, причины уточняются, сообщается на сайте биржи.

"В 12.08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

При этом на сайте биржи последние значения котировок акций и уровней индексов относятся к 11.56 мск. Колебания в пятницу были достаточно скромными. Индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,53%, долларовый РТС — на 0,79%.