МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ во вторник, 12 мая, предложит купонные облигации Банка России (КОБРы) на сумму 201,877 миллиарда рублей по номинальной стоимости и с расчётами 13 мая, следует из материалов регулятора.

При этом дата погашения по аукциону — 10 июня. Ставка купона на аукционе установлена в размере ключевой ставки Банка России (сейчас 5,5% годовых) на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.