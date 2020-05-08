МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились. Рублевый индекс Мосбиржи после восстановления торгов снижался на 0,4%, затем снижение замедлилось; при этом акции самой торговой площадки растут на 0,6%, следует из данных биржи.

Ранее в пятницу Московская биржа временно приостанавливала торги на фондовом рынке впервые с января 2017 года.

Индекс Мосбиржи к 12.58 мск снижался на 0,17% — до 2629,55 пункта, индекс РТС — на 0,21%, до 1124,14 пункта.

Акции Московской биржи растут на 0,59% к уровню закрытия торгов среды.

При этом на сайте биржи последние значения котировок акций и уровней индексов относятся к 11.56 мск. Колебания в пятницу были достаточно скромными. Индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,53%, долларовый РТС — на 0,79%.