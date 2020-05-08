МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ВТБ в августе определится с размером дивидендов за 2019 год, годовое собрание акционеров пройдет в сентябре, заявил в ходе телефонной конференции член правления банка Дмитрий Пьянов.

"По рекомендациям Центрального банка мы перенесли дату годового общего собрания на сентябрь, которое будет принимать решение по дивидендам. Наше видение по дивидендам будет следующим: для выполнения всех законодательных и регламентных процедур, мы должны будем в силу директивного вопроса определиться с дивидендами где-то за месяц до годового общего собрания, то есть по сути это август", — сказал он.

Пьянов напомнил, что менеджмент ВТБ пока не отзывал свою рекомендацию выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли прошлого года.

"Что будет влиять на потенциальное изменение позиции менеджмента? Дальнейшее проявление в экономике кредитного риска и обесценение нефинансовых активов. Самое важное — это моделирование достаточности капитала группы ВТБ после отмены всех регуляторных поблажек… При этом у нас есть дискретный инструментарий по уменьшению дивидендов по отдельным типам акций", — указал член правления ВТБ.

Он добавил, что госпрограммы могут привести к дополнительным потерям для капитала группы. "Наша рабочая, пока не обсужденная и не проработанная версия — это корректировать дивиденды по привилегированным акциям, принадлежащих государству, на величину потерь — верифицированные, естественно, государственными органами — от государственных программ поддержки пострадавшим отраслям и категориям заемщиков", — заключил Пьянов.