МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу на оптимизме вокруг развития отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,83%, до 24042 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82%, до 9182 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2904,62 пункта.

Оптимизм трейдеров поддерживают сообщения китайских СМИ о том, что главы делегаций США и КНР на торговых переговорах, которые прошли в формате телефонного разговора, договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки.

В то же время инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в США. Ожидается, что безработица в апреле подскочила до 16%, до максимума с 1939 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, предположительно, упало на рекордные 22 миллиона.