МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) сохраняется на уровне около 31%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Если говорить о российском рынке, то нужно учитывать влияние праздничных дней, когда активность традиционно достаточно низкая. Можно отметить, что рынки ведут себя стабильно, в частности, снизился показатель вмененной волатильности валютного рынка, начал открываться рынок корпоративных облигаций — прошли первые размещения", — сказала она.

По ее словам, доходности ОФЗ после снижения ключевой ставки Банком России продолжили снижаться и практически полностью вернулись к минимумам февраля. "Минфин в последние недели успешно размещает облигации государственного долга. Иностранные инвесторы во второй половине апреля продолжили умеренно увеличивать свои вложения, их доля остается стабильной около 31%", — добавила она.

По данным центра информации Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов в облигациях федерального займа на счетах иностранных номинальных держателей в апреле сократилась на 0,49 процентного пункта — до 30,59%.

Интерес инвесторов к российскому рынку связан с тем, что в стране, в связи с той ответственной макроэкономической политикой, которая проводилась в последние годы, есть пространство для поддержки экономики через бюджетную политику, в том числе благодаря механизму бюджетного правила, сказала Набиуллина.

Государственный долг находится на низком уровне по сравнению с другими странами: долг федерального правительства составляет 12,4% ВВП, совокупный долг федерального и региональных правительств 13,8% ВВП, за вычетом межбюджетного долга.

"Доля ОФЗ в балансах банков находится на уровне примерно 4%, что сопоставимо и даже ниже, чем в США, в среднем по еврозоне и в большинстве стран Восточной Европы, при том что в этих странах небанковский финансовый сектор играет значительно более весомую роль в финансировании экономики, чем у нас", — отметила она.