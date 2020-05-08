МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Частные инвесторы в апреле вложили в акции российских компаний, обращающихся на Московской бирже, 34,6 миллиарда рублей, при этом наибольший приток произошел на неделе с 13 по 17 апреля — 21,4 миллиарда рублей, следует из биржевого отчета "Индикатор индивидуальных инвестиций".

"В апреле физические лица купили акций российских компаний, обращающихся на Мосбирже, на 34,6 миллиарда рублей. Наибольший приток произошел на неделе с 13 по 17 апреля и составил 21,4 миллиарда рублей. Совокупный приток за последние 12 месяцев составил 182,5 миллиарда рублей", — уточняется там же.

"По итогам апреля в "Портфель частных инвесторов" вошли акции "Газпрома" (23,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 19,1% и 9,3% соответственно, акции "Лукойла" (11,5%), ВТБ (7,5%), акции "Роснефти" (6,3%), "Норникеля" (5,9%), "Северстали" (5,7%), "Яндекса" (5,7%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,4%)", — подсчитали аналитики Мосбиржи.