МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и во вторник, 11-12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12 мая        
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (апрель) -66  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 4,3% 3,7%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -1,2% -0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель) -1,5% -2,6%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 2,1% 1,7%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,1% -0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,4% -0,7%
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель) -119 млрд долл  

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
11 мая        
  RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2020, заочное, фин. див-ды 2019 + див-ды 1кв2020) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018, фин) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.06.2020) — див-д 2019, 27,35 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.06.2020) — див-д 2020
12 мая        
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2020    
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.04.2020) 78 — див-д 2018 30 — див-д 2019
  RUB Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2020, заочное) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) + 157 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2020) — див-д 2019