События в сфере макроэкономики и бизнеса 11-12 мая
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и во вторник, 11-12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12 мая
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (апрель)
|-66
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|4,3%
|3,7%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-1,2%
|-0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель)
|-1,5%
|-2,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|2,1%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,1%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,4%
|-0,7%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель)
|-119 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11 мая
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2020, заочное, фин. див-ды 2019 + див-ды 1кв2020)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.06.2020) — див-д 2019, 27,35 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.06.2020) — див-д 2020
|12 мая
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2020
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.04.2020)
|78 — див-д 2018
|30 — див-д 2019
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2020, заочное)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019) + 157 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200508/831413090.html