МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля ощутимо растет на фоне дорожающей нефти и заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Рынок акций при этом демонстрирует невнятную динамику: инвесторы понемногу выходят "в кэш" для страховки перед длинными выходными в РФ, и рублёвый индекс Мосбиржи даже уходил в минус несколькими минутами ранее.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.53 мск снижался на 80 копеек, до 73,30 рубля, курс евро — на 87 копеек, до уровня 79,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи при этом растёт, по состоянию на 17.07 мск, на 0,27%, до 2642,06 пункта, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,76%, поднимаясь до 1135,01 пункта.

РУБЛЬ ВВЕРХ

На российских финансовых площадках в последнюю торговую сессию недели отмечается рост курса рубля против основных резервных валют.

Позитивный фон для российской валюты поддерживается нефтью. Баррель сорта Brent дорожает на 1,9%, до 29,9 доллара.

Нефть в пятницу растет на фоне ожиданий постепенного восстановления спроса на сырье по мере ослабления карантинных мер по всему миру. Текущая неделя может стать уже второй подряд, когда отмечается рост цен на "черное золото".

Уверенности рублю добавляют и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, считает, что суть бюджетного правила менять нельзя, как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас также не актуально. Благодаря бюджетному правилу накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета, пояснила она.

При этом Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, также заявила она.

Наконец, она считает текущий уровень госдолга РФ одним из самых низких в мире, что создает дополнительную устойчивость для экономики. При этом Набиуллина полагает, что есть потенциал его увеличения, и такая возможность обсуждается.

На таком фоне доллар и евро днем падают к рублю на 1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 2,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК БОЛЕЕ ОСТОРОЖЕН

Основные западные фондовые индексы и фьючерсы растут днем на 0,9-1,2%. Оптимизма рынкам добавляют признаки улучшения отношений между США и Китаем. Ранее в пятницу китайские СМИ сообщили, что главы делегаций на торговых переговорах сторон в ходе телефонного разговора договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой этапа торговых договорённостей.

Это дало некоторое облегчение инвесторам, обеспокоенным ростом напряженности в отношениях между странами после того, как США подвергли критике действия Китая в отношении вспышки нового коронавируса.

Однако российские акции перед длинными выходными демонстрируют неуверенность, пытаясь переходить от снижения к росту. Это объясняется выходом некоторых игроков "в кэш" для хеджирования рисков перед длинными выходными в РФ. В отсутствие торгов на российских площадках может образоваться нежелательная пауза в отыгрывании мировых событий.

К тому же в 12.08 мск торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены на 42 минуты из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы.

Растут в цене акции "Яндекса" (+2,2%), МТС (+1,8%), "Полюса" (+0,9%), "Акрона" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%).

Бумаги банков при этом относительно спокойно отреагировали на оценки главы регулятора Эльвиры Набиуллиной снижения показателей доходности и прибыли кредитных организаций в апреле. Так, акции Сбербанка прибавляют 0,2%, ВТБ — снижаются на 0,7%.

В лидерах снижения цены на российской площадке – бумаги ЛСР (-4,6%), "Новатэка" (-1,4%), ММК (-1,5%), "Лукойла" (-1,2%), ММК (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Неожиданная и довольно длительная приостановка торгов на Московской бирже не прибавила оптимизма их участникам, рассуждает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал". Впрочем, стоит отметить невысокую торговую активность инвесторов и спекулянтов, добавил он.

"По-видимому, продолжающиеся майские праздники стимулируют их к переносу важных решений на более поздний срок. Действительно, динамика "тонкого" предпраздничного рынка представляется не слишком показательной. В целом мы наблюдаем выборочные сдержанные покупки лишь в отдельных акциях. Рублевый индекс Мосбиржи… может закрыться в диапазоне 2620-2650 пунктов, а его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,5-0,7%", — оценил Манжос.

До конца сессии характер торгов на отечественном рынке акций принципиально не изменится, индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2610-2640 пунктов, в свою очередь оценил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В условиях удорожания нефти ЦБ РФ на этой неделе пока не пошел на значительное сокращение объёмов продажи валюты – в четверг регулятор продал порядка 250 миллионов долларов против объемов, близких к 270 миллионам в среду, говорит Антон Покатович, также из компании "БКС премьер".

"Таким образом, стабилизирующее воздействие данных мер на рубль сохраняется. Ожидаем, что курс завершит неделю в диапазоне 73,5-74,5 рубля за доллар", — оценил он.

В то же время, май — очень важный месяц в плане восстановления экономической активности, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

"Есть обоснованные опасения, что если в ближайшие три-четыре недели вернуть закрытые предприятия к работе не удастся, то кризис серьезно усугубится. А это непременно отразится на фондовом рынке. Мы ожидаем, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с ситуацией на рынке нефти и трендами на мировых фондовых площадках. Наиболее вероятно продолжение снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2100-2400 п. Ожидания по курсу доллара: диапазон 75-85 рубля", — оценил он.