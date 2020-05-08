МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут в пределах 1,5% после выхода статистики по безработице, которая оказалась лучше ожиданий, поддерживает настроения некоторый прогресс в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.23 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,45%, до 24222,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,19%, до 9086,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,26%, до 2917,56 пункта.

Ранее минтруда США сообщило о росте безработицы в стране в апреле до 14,7% — самого высокого уровня с момента начала ведения статистики министерством в 1948 году. По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), этот уровень стал самым высоким с 1940 года. При этом аналитики ждали роста безработицы до 16% с уровня марта в 4,4%.

Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в апреле уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона после снижения на 870 тысяч в марте, снижение апреля стало наибольшим за время ведения статистики с 1939 года. Эксперты ждали падения показателя на 22 миллиона. Таким образом, рекордно слабые показатели апреля оказались все же лучше ожиданий экспертов.

Поддерживает торги и ослабление напряженности в отношениях США и Китая. По данным китайских СМИ, главы делегаций США и КНР на торговых переговорах, которые прошли в формате телефонного разговора, договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки.

Аналитики при этом предупреждают о сохранении рисков на фоне ряда рекордно слабых показателей макростатистики. "Разрыв между оптимизмом финансовых рынков и обвалом реальной экономики становится больше день ото дня. Делая ставки на дополнительные стимулирующие меры, Уолл-стрит закрывает глаза на то, насколько катастрофической на самом деле является экономическая статистика", — цитирует агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика XM Мариоса Хаджикириакоса.