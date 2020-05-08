МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после публикации слабой статистики по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США в апреле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,5 доллара, до 1728,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,39%, до 15,963 доллара за унцию.

Спрос на активы-"убежища", к которым относится золото, вырос после того, как минтруда США опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%. Кроме того, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Эксперты полагают, что плохие экономические данные могут склонить Федеральную резервную систему (ФРС) США к смягчению монетарной политики. "Золото, кажется, готово вырасти в цене, поскольку катастрофические экономические данные, скорее всего, приведут только к дальнейшим смягчениям", — полагает аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.