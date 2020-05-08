МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс доллара дешевеет к основным мировым валютам в пятницу вечером, трейдеры оценивают статистику по рекордно высокому уровню безработицы в стране и резкому снижению оптовых продаж в прошлом месяце, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс доллара к иене рос до 106,44 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,27 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,0864 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0832 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 99,47 пункта.

Ранее минтруда США сообщило о росте безработицы в стране в апреле до рекордных 14,7%, показатель стал самым высоким за время ведения статистики с 1948 года, но оказался ниже прогнозируемых 16%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в апреле уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона после сокращения на 870 тысяч в марте, снижение апреля также стало наибольшим за время ведения статистики — с 1939 года. Аналитики при этом ждали падения на 22 миллиона.

После публикации данных по рынку труда индекс доллара поднялся до 99,9 пункта с 99,7 пункта. Но позднее бюро переписи населения министерства торговли США сообщило о падении оптовых продаж в марте на 5,2% в месячном выражении после снижения на 0,7% месяцем ранее. После выхода статистики индекс опустился до 99,5 пункта.

Следующая значимая макростатистика по США ожидается во вторник, 12 мая. Данные по инфляции будут опубликованы минтруда страны, аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в апреле до 0,4% с 1,5% в марте, в месячном исчислении ожидается дефляция в 0,7% против дефляции марта в 0,4%.