МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу повысился на 0,3-0,9% по индексам. Рост рынка нефти и западных биржевых индексов поддержал спрос на российские акции, хотя в течение дня они демонстрировали противоречивую динамику.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,29%, до 2641,55 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1136,34 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, РТС вырос на 1,01%.

Рынок нефти вечером растет на 2,7%, до 30,24 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы поднимаются на 1,1-1,6%.