МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Франции и Германии в пятницу выросли на 1-1,4%, поддержало торги региона ослабление напряженности между США и КНР, а также корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам сессии в пятницу французский CAC 40 поднялся на 1,07%, до 4549,64 пункта, немецкий DAX — на 1,35%, до 10904,48 пункта. В пятницу рынки Великобритании были закрыты, в четверг британский индекс FTSE 100 вырос на 1,4%, до 5935,98 пункта.

Поддержало настроение трейдеров ослабление напряженности между США и Китаем. По данным китайских СМИ, главы делегаций США и КНР на торговых переговорах, которые прошли в формате телефонного разговора, договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки.

Повлияли на торги и корпоративные новости. Бумаги Siemens подорожали на 4,8% после публикации квартального отчета. Компания сообщила о планах по снижению расходов суммарно на 475 миллионов евро до 2021 фингода, при этом чистая прибыль компании во втором квартале снизилась почти в 2,7 раза в годовом выражении.

Акции ING выросли в цене на 3,6%, прибыль банка до налогообложения в первом квартале упала 35,7% в годовом выражении, до 1,017 миллиарда евро, но превзошла прогноз в 549 миллионов.